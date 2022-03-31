Кроме экспорта зерновых, Украина является первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

Из-за отсутствия экспорта из Украины в некоторых странах может возникнуть голод.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

По его словам, последние годы Украина находилась в пятерке поставщиков зерновых, поэтому от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Также Украина является первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

"Если посмотреть на регионы, которые больше всего зависят от украинской продукции, это Ближний Восток, в том числе Северная Африка..., Египет - один из топ-импортеров украинской продукции, также мы активно поставляли ее в Юго-Восточную Азию, в частности в Индонезию, Корею, Китай...", - отметил Высоцкий.

Он отметил, что если в Юго-Восточной Азии страны могут временно переориентироваться на другую продукцию, то страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически зависят исключительно от поставок с Украины.

"Уже более месяца порты заблокированы. Не только заблокирован экспорт зерновых, но и мясной продукции, в частности, говядины, мяса птицы, яиц, молочной продукции. Фактически это может привести к существенному дефициту и действительно голоду в соответствующих странах", - пояснил замминистра.

Высоцкий уточнил, что Украина формирует 55% экспорта подсолнечного масла - это абсолютное большинство. В то же время, кроме Китая и Индии, крупным импортером являются и страны Евросоюза. Поэтому без украинских поставок будет глобальный дефицит, отметили в Минагрополитики.

Как сообщал УНИАН, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе рассказала, что вторжение России в Украину может вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием.

При этом, по словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, Российская Федерация целенаправленно пытается сорвать посевную кампанию в Украине.

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