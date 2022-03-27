Директор-распорядитель МВФ также отметила, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно быстрее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

Вторжение России в Украину может, помимо прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе (Катар).

По мнению главы МВФ влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию из-за вторжения, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой "Арабской весны".

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", – сказала она.

Георгиева призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и соответственно роста цен на них.

Директор-распорядитель МВФ также подчеркнула, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут трактора. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", – заявила Георгиева.

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