Путин "согласился" выпустить украинские судна. Однако требует снять с России "зерновые" санкции.

Россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие с нее санкций, связанных с поставкой российского зерна.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Иран для встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кремлевский диктатор нагло заявил, мол, США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, "если хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия".

"Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор. В том числе американские партнеры", - цинично заявил российский террорист-президент.

Кроме того, Путин сообщил об увеличении российского экспорта зерновых в этом году из 30 миллионов тонн зерна до 50 миллионов, уже даже не скрывая факт кражи зерна с оккупированных территорий Украины.

Ранее УНИАН писал о том, как увеличивается этот "потенциал" и российские суда вывозят украденное украинское зерно в Сирию.

Напомним, 13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.

После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.

Вскоре в Стамбуле состоится второй раунд переговоров. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас процесс существенно продвинулся.

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