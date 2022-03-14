В ведомстве подчеркнули, что сейчас важно производителям продолжать работать.

По состоянию на сейчас Украина имеет достаточно резервов продукции для потребления.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Украина производит продукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сейчас мы имеем достаточно резервов продукции для нашего потребления. Например, пшеница. Украина за год потребляет 8 млн т. Сейчас мы имеем около 6 млн тонн. А летом уже будем иметь урожай озимой. По кукурузе мы имеем двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн т, а имеем 15 млн т. подсолнечного масла мы имеем еще на 5 лет. Сахар — полтора года запаса", — отметил он.

Высоцкий добавил, даже если производство остановится, сейчас мы имеем все необходимое в довольно большом запасе, поскольку "мы экспортеры, а экспорт остановился".

Он подчеркнул, что сейчас важно производителям продолжать работать.

"Конечно, есть некоторые сложности с логистикой из-за военных действий. Но ждем. Все наладится", — уверен замминистра.

Посевная — 2022 имеет несколько составляющих, но самая главная - подготовка, а именно закупка основных средств производства: минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений, топлива.

"Минеральные удобрения уже закуплены на 80%. Этого достаточно для того, чтобы получить урожайность выше среднего уровня. Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. У нас еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем налаживания транспортировки, изменения направлений", — добавил он.

Посевная 2022 года - самая сложная за всю историю независимой Украины. Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Ожидаем, что начнется старт в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине — после 10 апреля.

"Неделю назад мы анонсировали решение. В довольно простой форме онлайн каждый агропроизводитель может подать в министерство фактическое состояние подготовки к посевной и указать потребности, которые у него есть. Мы помогаем связаться с поставщиком соответствующих ресурсов, которые помогут. Мы должны посеять 15 млн га, на 3 млн га производители уже зарегистрировались. Мы призываем всех присоединиться к этой инициативе. Это поможет скоординироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство дополнительно профинансирует аграриев для проведения весенне-полевых работ.

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