Также будет действовать запрет на вылов раков.

В водоемах Украины с сегодняшнего дня стартовал нерестовый запрет на вылов рыбы и водных биоресурсов, в том числе раков.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

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Согласно сообщению, с 1 апреля нерестовый запрет на вылов рыбы начинается в 22 областях Украины. При этом в Запорожской области запрет начнется с 5 апреля, а в Закарпатской он действует еще с 25 марта. Также будет действовать запрет на вылов раков.

Продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от областей и водоемов, с этой информацией можно ознакомиться на сайте Госрыбагентства.

Отмечается, что на период массового хода и нереста рыбы запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке, дноуглубительные, взрывные работы и добыча стройматериалов.

При этом разрешен вылов до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных для отлова рыбы местах.

Штраф за нарушение правил рыбной ловли может составить от 34 до 680 грн. За незаконный рыбный промысел со значительным ущербом - штраф от 1700 до 6800 грн или лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией снаряжения.

Что этому предшествовало

Вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2020 году составил 76,5 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем годом ранее.

22 марта 2021 года Государственное агентство рыбного хозяйства ввело запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах Украины с 1 апреля.

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Автор: Анна Нагорная