По итогу урожая планируют полностью обеспечить внутреннюю потребность страны в зерновых, масличных, а также сахаре, говорят в МинАПК.

В Украине в этом сезоне аграрии рассчитывают собрать немалый объем гречки. Поэтому можно говорить о перспективах снижения цен на полках магазинов.

Об этом рассказал директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак, пишет Минфин.

По его словам, перерабатывающие предприятия уже получают гречку из нового урожая. Ожидается, что стоимость этой крупы упадет до 60-70 гривень.

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"Сейчас на перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм", - предполагает он.

Чиновник прогнозирует, что в этом сезоне будет собрано более 150 тысяч гречихи, сейчас собрано 120 тысяч. Больше всего намолочено на Сумщине — 15,5 тысячи тонн, Житомирщине и Хмельнитчине — по 15,2 тысячи тонн.

По итогам урожая этого года планируют полностью обеспечить внутреннюю потребность страны в зерновых, масличных, а также сахаре. Будет сохранен и мощный экспортный потенциал.

Цены на гречку в Украине - что говорят эксперты

По итогам нынешней весенней посевной, в Украине гречкой было засеяно 75,3 тыс. га угодий.

Как заявил ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, до конца года цена гречки в украинских магазинах снизится до 70-80 грн / кг.

Такого же мнения придерживается и первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он убежден, что с октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.

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