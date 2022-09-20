Гречка определенное время стоила 150 грн/кг в некоторых магазинах.

К концу года цена гречки в украинских магазинах снизится до 70-80 грн/кг.

Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что наибольший рост цен на продукты питания наблюдался в первые четыре месяца после полномасштабного вторжения РФ, а затем стоимость продуктов питания хотя и росла, но примерно на 1% в месяц.

Видео дня

По его словам, если обратить внимание на гречку, то определенное время в некоторых магазинах ее стоимость составляла 150 грн/кг.

"А сейчас ее оптовая цена - 45 грн за кг. То есть до конца этого года на полках она будет стоить около 70-80 грн/кг. Я думаю, что иногда даже может более низкую цену встретим", - подчеркнул Дорошенко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что с октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.

Вас также могут заинтересовать новости: