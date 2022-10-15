Там обещают, что цены на яйца в ближайшее время "выровняются"

В Украине значительно выросли цены на яйца. Это произошло по двум причинам: уничтожение птицефабрик в Чернобаевке, Донетчине и Луганщине, а также из-за недостатка несущих кур и сокращения производства яиц.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

По словам чиновника, оснований для существенного подорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Дмитрасевич убежден, что в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

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Он добавил, что аграрии сейчас собрали 2,6 миллиона тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год составляет 9,5 миллиона тонн.

"Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 миллиона тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны – война и погодные условия, которые замедлили темпы сбора. Но для внутренних нужд этого больше, чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и подорожании логистики, подорожания масла не должно быть", - отметил Дмитрасевич.

По мнению замминистра, цена на сахар также не должна слишком сильно вырасти. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы, что чуть меньше против прошлого года – 224 тыс га. Из собранной в этом году свеклы должно выйти 1 млн тонн сахара.

"Дефицита сахара не будет, как и его существенного подорожания", - пояснил он.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский аграрный совет прогнозирует, что в Украине в ближайшее время цены на продукты питания вырастут еще на 10-15%. На это влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.

Производители свежих молочных продуктов пояснили, что планируют увеличить стоимость своей продукции из-за подорожания сырья.

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