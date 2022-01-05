На полки магазинов эти цитрусовые попасть не успели.

Опасные мандарины пытались завезти на Буковину. 20-тонную партию цитрусовых задержали на черновицкой таможне.

Как говорится в сюжете ТСН, везли мандарины из Турции.

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Отмечается, что на рынки и на полки супермаркетов в Украине зараженные мандарины попасть не успели, их сразу же вернули обратно, в Турцию.

Ранее в Минэкономики назвали причины роста цен на продукты. В ведомстве утверждают, что высокие цены на пищевые продукты в правительстве объясняют пандемией коронавируса и мировыми ценами.

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