По этой программе аграрии получат минеральные удобрения, семена, средства защиты растений и денежные средства для проведения посевной.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) ввела новую программу закупок зерна будущего урожая у аграриев с финансированием посевной.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

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В отличие от стандартной программы закупки зерна, которая предусматривает покупку у аграриев зерна будущего урожая с оплатой наперед, программа «Посевная» призвана обеспечить фермеров всем необходимым для проведения посевной.

«Программа «Посевная» предусматривает предоставление сельхозтоваропроизводителям необходимых им товарно-материальных ценностей – минеральных удобрений, семян, средств защиты растений и денежных средств для проведения посевной кампании», – говорится в сообщении.

Эта программа также предусматривает заключение договора поставки зерна будущего урожая, по которому ГПЗКУ авансирует агропроизводителя денежными средствами и который предусматривает передачу в залог будущего урожая по товарной аграрной расписке и заключение договора страхования. Дополнительно заключается договор поставки товарно-материальных ценностей аграрию.

Что этому предшествовало

В прошлом году Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины закупила у фермеров более 100 тыс. тонн зерна на 328,3 млн грн в рамках форвардной программы закупки зерна урожая 2020 года.

ГПЗКУ

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов в 20 регионах страны, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур.

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Автор: Анна Нагорная