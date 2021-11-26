Существенно выросла цена на картофель.

Средняя цена картофеля за две недели выросла на 16% (7,28 грн/кг), свекла подорожала на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помидоры на 11% - 42,33 грн/кг.

Как сообщает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) на своей официальной странице в Facebook, картофель начал дорожать после предварительного удешевления на 20%, поэтому сейчас цена просто восстановилась.

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"В данном случае срабатывает сезонный фактор, когда цены на овощи начинают расти осенью, и эта тенденция продолжается вплоть до поступления нового урожая", - отмечают в УКАБ относительно подорожания свеклы и капусты.

Как сообщают эксперты, цены на помидоры выросли, потому что сейчас они или импортированные, или тепличные, которые, как правило, дороже грунтовые.

Вместе с тем подешевели яблоки и гречка, поскольку в этом году аграрии собрали хороший урожай этих культур.

Яблоки стоят в среднем 9,27 грн/кг (на 14% ниже, чем 2 недели назад), гречка – 47,17 грн/кг (меньше на 4%).

Цены на продукты:

В ноябре 2021 года украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".

Цена на подсолнечное масло в октябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 41,4% - до 62,69 грн за литр. Также существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Автор: Алёна Кириченко