Средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйствах в июле составляла 10 тысяч 478 гривень.

Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в июле текущего года выросла на 11,2% по сравнению с апрелем - до 10 тыс. 478 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в июле выросла на 11,1% - до 10 тыс. 512 грн.

При этом с начала 2020 года зарплата в агросекторе в целом выросла на 22,6% - с 8542 грн в январе, в сельском хозяйстве - также на 22,6%, с 8570 грн.

Средняя зарплата по Украине

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2020 года выросла по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% - до 11 804 грн.

Повышение минимальной зарплаты

В Украине с 1 сентября повысилась минимальная зарплата.

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Анна Нагорная