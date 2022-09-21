В сентябре продажи свежих молочных продуктов выросли.

В Украине в октябре свежие молочные продукты могут подорожать.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

Они отметили, что начало нового учебного года и более активное возвращение вынужденных переселенцев из-за рубежа сыграли свою роль – в сентябре продажи свежих молочных продуктов возросли. В то же время платежеспособность украинцев не увеличилась, поэтому надеяться на дальнейшее увеличение объемов реализации пока нет оснований.

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"Росту продаж в определенной степени способствовала также определенная стабилизация цен. В сентябре производители цены если и увеличивали, то несущественно, но не исключено, что в октябре они снова начнут их поднимать, аргументируя это ростом себестоимости из-за подорожания сырья и энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что импорт "молочки" в Украину сокращается достаточно медленно. В прошлом месяце еще завозили определенный объем кисломолочных продуктов, свежих сыров и даже молока. Но такие объемы импорта уже почти не влияют на украинский рынок.

В то же время после девальвации гривни украинские производители начали искать пути восстановления экспорта свежих молокопродуктов. Пока что основным покупателем украинских свежих молокопродуктов остается Молдова, но не исключено налаживание поставок продукции в ближайшее время даже в Европу.

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