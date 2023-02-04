У опасного продукта есть два признака, по которым его можно распознать.

Злоумышленники выпускают фальсифицированное масло, выдавая его за продукцию фирмы "Апрель". Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Винницкой области.

Так, ООО ФИРМА "Апрель" направило письмо Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о выявлении фактов фальсификации продукции их предприятия - сладкосливочного масла экстра 82,5%.

"На упаковке подделки неправильно указано название общества, а именно: ООО "Фирма Апрель" вместо ООО ФИРМА "Апрель" и дата производства продукции 31.03.2023 г.", — указали на признаки, по которым можно распознать фальсификат.

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Как проверить масло на натуральность: лайфхаки

Нередко на прилавках украинских магазинов и рынков можно купить некачественное масло. Поэтому как не отличить такой продукт, рассказывает УНИАН.

Качественное масло должно полностью растворяться в горячей воде, закрашивая ее в молочный цвет. Кроме того, этот продукт при низких температурах должен "задубеть".

Также качественное сливочное масло, брошенное на разогретую сковороду, будет источать приятный молочный аромат, образуя пенку.

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