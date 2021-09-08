За последний месяц в Украине подешевели крупы и овощи.

Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает некоторое снижение цен на продукты питания в Украине за последний месяц.

По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, в начале сентября наблюдается заметное снижение цен на крупы – в сравнении с августом подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%) и гороховые группы (-1%).

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Также наблюдается тенденция к снижению средних цен на овощи.

"Так, относительно прошлого года на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% – картофель, 4% – капуста и лук", – говорится в сообщении.

Цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар за последний месяц остались стабильными.

При этом произошло незначительное подорожание (на 4-5%) говядины и свинины, курятины (на 3%) и молока высшего сорта (на 2%).

Цена на гречку:

По состоянию на 8 сентября 2021 года в украинских супермаркетах снова растут цены на гречку - стоимость за килограмм фасованной крупы достигает 80 грн, а на регулируемые правительством социальные сорта - в среднем 44 грн. Но до конца года ценник может увеличиться еще сильнее.

Автор: Анна Нагорная