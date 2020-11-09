В Украине дорожают сладости: что стало причиной / фото УНИАН
В "Укркондпроме" прогнозируют, что в Украине подорожают сладости.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
Отмечается, что причиной подорожания стал стремительный рост цен на составляющие сладостей. В частности, в октябре цены на муку, масло и сахар повысились на 10-20%. А с начала года это подорожание составляло около 30-50%.
"Увеличение цен обусловлено также убытками, которые кондитеры получили за последний месяц", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- Ранее сообщалось, что продажи швейцарского шоколада упали на 14,3% за первые восемь месяцев 2020 года в связи с пандемией коронавирус.
- Отметим, что объем продаж шоколадной промышленности Швейцарии в 2019 году составил 1,97 миллиарда долларов.
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