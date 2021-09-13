Фермеры убеждены, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения.

В селе Михайловка Херсонской области фермеры уничтожают непроданные арбузы. Соответствующие кадры распространили местные паблики.

Читайте такжеДешевле хлеба: в Киеве обвал цен на арбузы (фото)"Вот как-то так. Михайловка", — подписал ролик один из Telegram-каналов Херсона.

На кадрах можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы, ягоды разбиваются.

Пользователи сети бурно отреагировали на уничтожение арбузов: "Жесть!", "Почему не отдали никому?", "Он никому не нужен и даром", "Жалко людям,отдали бы животным на ферму или курам в курятник. Жлобы, одним словом", "Могли отдать в детский дом", "Жалко парней, выращивали, а покупателей нет", "Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривень плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в ноле. И вы ещё будете рассказывать, кому нам что везти?".

В этом году цена на бахчевые очень низкая, но желающих их покупать немного. Оптовая цена на арбузы - до 50 копеек за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области аграрии не могут продать урожай арбузов в связи перенасыщением рынка.

Оптовая цена вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 копеек за килограмм аграрии не могут их продать. Поэтому бахчевые уже начинают перезревать.

А в Киеве в последние дни августа торговые сети еще больше снизили цены на арбузы. Это произошло на фоне прибытия в Киев баржи с херсонскими арбузами.

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Автор: Ольга Робейко