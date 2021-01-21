В зону наблюдения попали территория вокруг неблагополучного пункта радиусом 10 км, в которую включены: с.Мощун, с.Горенка, поселок Гостомель, пгт Коцюбинское, г.Ирпень, г.Буча.

Грипп птицы выявлен в частном домохозяйстве коттеджного городка в поселке Гостомель Киевской области.

Об этом говорится в сообщении ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киевской области.

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РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8) выявлена по результатам исследования патологического/биологического материала/объектов окружающей среды Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы от 18.01.2021 № 000400 м.п.м./21 от трупов птицы.

С 19 января 2021 введен карантин по гриппу птицы, применено зонирование и введены ограничения.

Так, в эпизоотический очаг попало одно из домохозяйств коттеджного городка «Канадская деревня», поселок Гостомель Киевской области.

К буферной зоне (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены коттеджный городок «Канадское поселок» и часть территории поселка Гостомель (местность Мостыще) Киевской области.

В зону наблюдения (надзора) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области с.Мощун, с.Горенка, поселок Гостомель, пгт Коцюбинское, г.Ирпень, г.Буча.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области принимаются меры по локализации и недопущению распространения заболевания.

Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просят с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории.

Птичий грипп в Украине

20 января 2020 года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

8 декабря 2020 года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Николаевской области.

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Автор: УНИАН