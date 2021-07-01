Украинцам рассказали, что необходимо сделать владельцу земли для продажи своего участка.

В случае несоответствия требованиям покупателя и нарушения правильности подачи документов нотариус будет обязан отказать в оформлении договора купли-продажи сельскохозяйственной земли.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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"Отныне покупать землю имеют право все граждане Украины, территориальные общины и государство. Нотариус будет проверять покупателя и правильность поданных документов. В случае несоответствия требованиям нотариус обязан отказать в государственной регистрации договора купли-продажи", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ОП, для продажи земельного пая землевладелец должен осуществить несколько шагов.

Во-первых, проверить кадастровый номер на Публичной кадастровой карте.

Во-вторых – определить, есть ли лица с преимущественным правом покупки. "По закону – это арендатор вашего земельного участка. Собственник земли должен прежде всего предложить приобрести участок именно арендатору или лицу, которому арендатор передал свое преимущественное право на выкуп”, – говорится в сообщении.

Далее надо собрать необходимые документы.

По данным ОП, выкупная цена будет равна нормативной денежной оценке участка. Право собственности можно оформлять уже после первого платежа.

Отмечается, что фермеры или их наследники смогут выкупать без аукциона земельные участки, которые они приобрели по праву постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды путем переоформления права постоянного пользования до 2010 года.

Украинские фермеры смогут приобрести участок в рассрочку до 10 лет.

В ОП отметили, что эксперты не советуют спешить с продажей пая сразу после открытия рынка, ведь со временем рыночные цены вырастут, соответственно, вырастет и средняя арендная плата, поэтому сдавать в аренду участки будет выгоднее. "Кроме продажи, земельный участок можно сдавать в аренду и получать постоянный доход; основать на этой земле фермерское хозяйство и развивать собственное дело; использовать участок как залог по кредиту и получить средства на развитие своего хозяйства или на личные цели подобное", – отмечается в сообщении.

Также землю можно подарить или передать по наследству, и уже новый владелец будет иметь на нее полные права хозяина.

Запуск рынка земли в Украине

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

Покупать сельскохозяйственную землю смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что покупать и продавать сельскохозяйственную землю будет сложно из-за серьезных нотариальных проверок.

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Автор: Анна Нагорная