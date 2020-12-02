Заместитель министра Тарас Высоцкий прогнозирует, что стоимость земли в дальнейшем будет расти.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.

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Об этом заявил заместитель министра Тарас Высоцкий во время онлайн-интервью.

"Минимальная стоимость гектара должна быть 28 тысяч гривень (согласно нормативно-денежной оценке – УНИАН). Но по нашим расчетам, исходя из капитализации аренды, в среднем стартовая стоимость будет 50-60 тысяч гривень за гектар", - сказал он.

Высоцкий добавил, что, согласно опросу министерства, свои участки готовы продавать не более 5-7% владельцев.

"Это правильная стратегия, поскольку стоимость земли еще будет расти", - отметил он.

Замминистра добавил, что преимущественное право на выкуп земли будет у арендатора, но если другой покупатель предложит за участок большую сумму, землевладелец сможет принять решение в его пользу.

Что этому предшествовало

28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу.

На первом этапе, с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная