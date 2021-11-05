Лидером по продаже земли является Харьковская область.

По состоянию на 5 ноября в Украине заключено 40510 сделок в рамках рынка сельскохозяйственной земли, а площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составила 100390 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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"Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5252 нотариуса. Всего заявлений – 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение - 5, отказ получили 674. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по площади проданных земель – Харьковская (13 174,8 га), Кировоградская (12 466,2 га), Полтавская (8 709,7 га) и Днепропетровска (8 633,7 га) области.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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Автор: Дмитрий Шварц