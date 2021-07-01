Исторический запуск рынка: потеряют ли украинцы свою землю

С 1 июля в Украине официально заработал рынок земли, а граждане получили полноценное право распоряжаться своими участками. На своем пути земельная реформа встретила множество препятствий, а закон о рынке земли получился далеко не идеальным. Чего ожидать от исторического нововведения – разбирался УНИАН.

С сегодняшнего дня в Украине заработала одна из важнейших и наиболее ожидаемых реформ за всю историю независимости – отменен мораторий на продажу земли. 1 июля 2021 года стало датой запуска официального и прозрачного рынка сельскохозяйственных земель, где любой украинский фермер может купить или продать участок по рыночной цене.

«Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли», – отметил накануне исторического дня премьер-министр Денис Шмыгаль.

К этой эпохальной реформе наша страна шла два десятка лет. В 2002 году впервые был введен мораторий на продажу земли, который Верховная Рада ежегодно продлевала. Таким образом, украинцы, получившие в собственность земельные паи бывших колхозов в 90-х годах, не могли полноценно распоряжаться землей и продавать при желании.

Все изменилось в ночь с 30 по 31 марта 2020 года, когда Рада приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о рынке земли.

И сейчас, на тридцатом году независимости Украина вступила в новую эпоху цивилизованных земельных отношений.

«Мы вернули историческую справедливость, и теперь украинская земля принадлежит украинскому хозяину. Земля – это вопрос не идеологии и не политики, это про людей. Землевладение всегда было привилегией меньшинства, мы же сделали его правом каждого гражданина», – заявил на пресс-конференции министр аграрной полиитики и продовольствия Роман Лещенко.

Суть реформы

С 1 июля 2021 года, на первом этапе реформы, покупать и продавать землю смогут только граждане Украины, и не более 100 га в одни руки.

Через два с половиной года, с 1 января 2024 года, право на покупку сельхозземель получат созданные в Украине юридические лица, которые смогут иметь не более 10 тыс. га.

Закон запрещает покупку земли иностранцами, в том числе гражданам страны-агрессора. Вопрос продажи земли иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Землю можно продавать конкретному человеку через нотариуса, или же выставить на онлайн-аукционе. Со сделки купли-продажи необходимо будет заплатить 6,5 процента налога от стоимости земли.

На данный момент Министерство экономики оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине в 50-60 тыс. гривень. Более точную цифру можно будет назвать после формирования на рынке баланса спроса и предложения.

Мифы и страхи

За годы до начала реформы среди людей ходили разные, иногда – до ужаса абсурдные слухи о продаже земли, исходящие от политических популистов и лоббистов сохранения схем в этой сфере.

Украинцев пугали засильем иностранцев, которые приедут и заберут землю у селян за бесценок. По другой безумной версии, украинские плодородные черноземы будут вывозить вагонами за пределы страны.

К счастью, все больше граждан Украины понимает абсурдность этих «страшилок» и реальные преимущества свободного и конкурентного рынка земли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы, и что с 1 июля украинская земля «не поедет на поездах в другие страны мира».

«Я считаю, уже меньше боятся люди земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей уже будет возможность быть собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется», – подчеркнул президент.

Действительно бояться открытого рынка сельскохозяйственной земли могут те, кто работает в тени и скрывает свои доходы – отныне им придётся показывать свою собственность и доход, и уплачивать налоги.

Кому выгоден рынок земли

Рынок земли выгоден в первую очередь тем, у кого есть не приносящий дохода участок земли, который давно стоило бы продать.

Это может быть пожилая жительница села, которая уже физически не может обрабатывать землю, или получивший в собственность землю наследник, который живет далеко от села и не интересуется фермерством.

Для тех же, кто сам землю не обрабатывает, но сдает в аренду, открытие прозрачного рынка земли станет хорошим поводом для повышения стоимости аренды. Эксперты говорят, что некоторые фермеры могут поднимать арендную плату до 18 процентов.

Вопреки распространенным слухам, рынок земли в нынешнем виде не выгоден крупным агрохолдингам – землю в ближайшие три года они купить не смогут.

И далеко не все аграрные компании рвутся массово скупать сельскохозяйственные земли, даже когда получат на это право. При неправильном подходе это обернется дополнительной головной болью, ненужными затратами и лишней ответственностью.

«При этом агрохолдинги готовы больше платить за аренду земли, чтобы пайщики были заинтересованы в продлении договора, а не продаже участка первому встречному покупателю», – рассказывает Сергей Касьянов, председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro.

Бонусы для фермеров

Открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине призвано, в первую очередь, повысить эффективность малых и средних аграриев, поэтому им полагаются особые привилегии.

Согласно закону, аграрии, которые ведут хозяйство на участке земли на правах аренды, получают преимущественное право его выкупа. Иными словами, первыми в списке желающих купить землю будут работающие на ней фермеры.

Чтобы дать фермерам финансовую возможность купить землю, правительство расширило государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» специально под эти нужды.

Земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

«Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории», – подчеркнул премьер-министр Украины Шмыгаль.

Правда, пока этот закон парламент не успел принять, и в лучшем случае, Фонд гарантирования кредитов будет создан осенью, после депутатских каникул.

Больше инвестиций

В Офисе президента ожидают ускорение роста экономики Украины после запуска рынка земли, а также увеличение потока инвестиций в аграрный сектор страны.

В правительстве считают, что земельная реформа может дополнительно приносить до 3 процентов к росту ВВП Украины в год при условии полной либерализации рынка, которая произойдет в 2024 году с допуском юридических лиц и разрешением покупать до 10 тыс. га. земли в одни руки.

В том числе, ожидается увеличение инвестиций в орошение – дорогие ирригационные системы аграриям выгоднее устанавливать на собственной земле, с долгосрочными планами производства.

В общей сложности, рынок земли может принести украинской экономике 85 млрд гривень в ближайшие десять лет – значительные цифры для нашей не очень богатой страны.

Правда, пока не ясно, каким образом у простых украинских фермеров, многие из которых балансируют на грани себестоимости, в ближайшие годы может появиться большой объем средств для инвестиций в свое развитие. Зато, как минимум, налогами они точно пополнят бюджет.

Подводные камни реформы

Министерство финансов объяснило, что в рамках земельной реформы появится новый налог на землю – его вводят с целью детенизации агросектора. С каждого гектара земли собственник (или арендатор) должен будет уплатить налог, пропорциональный стоимости участка. Причем платить будут все, даже те, кто на земле не работает и не сдает в аренду, то есть не имеет с нее прибыли.

Неприятность состоит в том, что новая налоговая нагрузка может побудить пайщиков продать землю сразу же после открытия рынка за любую цену, вместо того, чтобы подождать нужного момента и продать ее, когда цена вырастет.

Помимо налога, сам закон о рынке земли содержит еще два сомнительных момента. Первый – землю можно отдать под залог банку, который может забрать ее за долги.

И если принадлежащие иностранцам компании не могут получить украинскую землю в собственность, то это фактически может сделать банк, принадлежащий иностранному юрлицу или другому государству.

Второй момент – ограничения по концентрации земли можно легко обойти. К примеру, условная компания предложит десяти фермерам оформить на себя по 100 гектаров земли рядом друг с другом, а обрабатывать эту тысячу гектаров по сути будет эта компания. Предохранителей от подобных схем пока нет.

Продавать или не продавать

Многие опытные аграрии, чиновники и эксперты настоятельно рекомендуют не продавать землю сразу после открытия рынка земли, а придержать ее до лучших времен, параллельно получая деньги с аренды.

Если сейчас стоимость земли оценивается в 1-2 тыс. долларов, то согласно прогнозу правительства, через десять лет она достигнет минимум 2,5 тыс. долларов. Также в разы вырастет стоимость аренды.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, собственники земли поддерживают открытие рынка и пока не планируют продавать свои паи.

«Мы делали опрос землепользователей и собственников земли. И 90 процентов ответили, что они за то, чтобы иметь право. В то же время не более 7 процентов готовы продавать. То есть, не будет массовой продажи», – сказал Высоцкий.

Поэтому больших потрясений в экономике сразу после открытия рынка земли ожидать не стоит. Да и ставка была скорее не на это, а на начало цивилизованных земельных отношений в Украине, которые есть в любой экономически развитой стране.

Рынок земли способен усилить национальную экономику и повысить благополучие украинских фермеров в средне- и долгосрочной перспективе, поэтому оценить результаты реформы можно будет лет через десять.

Очень интересно, как в ближайшие годы общественность будет менять свое отношение к рынку земли, и изменится ли к лучшему жизнь украинских селян.

Тем не менее, решительный шаг в будущее уже сделан. Каким бы несовершенным ни был закон о свободном обороте сельскохозяйственных земель, сколько бы дискуссий ни точилось вокруг него, его реализация – еще одна ступень на пути развития любого демократического государства.

Анна Нагорная

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