Труп дикой свиньи был обнаружен на обочине дороги в Дарницком районе столицы.

Ветеринары зафиксировали случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в дикой фауне на территории лесопаркового хозяйства Дарницкого района в Киеве на границе Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что труп дикой свиньи весом около 200 кг увидели на обочине дороги. Изучив обстоятельства, специалисты предположили, что труп был выгружен с автотранспорта, а животное погибло в другом месте.

«Специалистами был отобран материал и направлен для проведения лабораторных исследований в Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Согласно отчету, обнаружен ДНК вирус африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в зону защиты отнесены границы Дарницкого лесопаркового хозяйства как неблагополучного пункта. К зонам надзора отнесены прилегающие территории Киевской области, части Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов Киева.

Как сообщал УНИАН, в апреле вспышка АЧС произошла в фермерском хозяйстве в Черновицкой области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Автор: Анна Нагорная