28 февраля – 1 марта состоится крупнейшее событие года молочной отрасли Украины – XV Международный молочный конгресс.

Организаторы: Ассоциация производителей молока Украины, компания Dykun, Всеукраинский аграрный совет.

Отечественная молочная отрасль переживает турбулентное время. Вызовы, стоящие перед молочным сектором, заставляют производителей ускоряться, внедрять энергоэффективные технологии, объединяться и отстаивать свое право на ведение бизнеса.

XV Международный молочный конгресс станет платформой для обсуждения конкретного плана действий по реализации антикризисного пакета мер и развития молочной отрасли. Это единственная профессиональная площадка страны, где встретятся основные игроки молочного бизнеса: руководители и ключевые специалисты крупнейших аграрных хозяйств, представители властей, украинские и международные эксперты.

Во время конгресса будут предложены первоочередные изменения в законодательстве и программах господдержки на ближайшие полгода. Представители агросектора ознакомятся с важнейшими технологическими и управленческими трендами.

В программе дискуссионных панелей: "Энергетическая независимость Украины", "Государственный контроль безопасности молока", "Референтная модель молочной фермы", "Антикризисный пакет для молочной отрасли", "Пути уменьшения использования антибиотиков в молочном скотоводстве" и т.д.

Кроме этого, экспертный совет конгресса и Консультационный центр Ассоциации производителей молока объявят победителей рейтинга "Молочные Рекорды Украины-2022" в номинациях "ТОП-15 самых продуктивных молочных ферм Украины", "Высочайшая пожизненная продуктивность" (коровы-рекордистки) и "Лучший люцерновый силос 2021".

В рамках конгресса состоится:

Национальная ветеринарная конференция,

Два видеотура лидирующими молочными предприятиями: СООО "Проминь "(Николаевская обл.) и ООО" ТД Долинское " (Херсонская обл.).

Выставка-демонстрация. Почти 100 специализированных компаний поделятся своим опытом, новейшими технологиями, представят свою продукцию, технику и тому подобное.

Объявление победителей рейтинга "Молочные Рекорды Украины-2022" в номинациях "ТОП-15 самых молочных ферм Украины", "самая Высокая пожизненная продуктивность" (коровы-рекордистки) и "Лучший люцерновый силос 2021".

Среди участников конгресса:

Ведущие украинские и международные специалисты отрасли: Андрей Дыкун (Украина), Оксана Вароди, (Украина), Аннека Талсма (США), Хью Макконахи (ЕС), Виталий Башинский (Украина), Валерий Лотоцкий (Украина), Мартен ван дер Хейден ( Нидерланды), Василий Говгер (Украина), Рафаэль Гаттео (Франция) и другие.

Представители власти: Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, его заместитель Тарас Высоцкий, народные депутаты: Сергей Лабазюк, Иван Чайковский, Дмитрий Соломчук.

Представители международных организаций: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), United States Agency for International Development (USAID), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Quality FOOD Trade Program (QFTP).

Подробная программа Конгресса за ссылкой. Регистрация начинается в 08: 00. Официальное открытие в 09:30.

Место проведения: ВЦ "КиевЭкспоПлаза", с. Березовка, ул. Амстердамская,1.

Предварительная регистрация обязательна на сайте dairycongress.org или по тел. 0674705563.

Трансфер для участников 28 февраля в 08:00, отправление от станции метро "Житомирская".

Аккредитация представителей СМИ: [email protected], +380983003184.

Вместе ежегодно мы формируем вектор развития молочного бизнеса Украины!