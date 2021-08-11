Молочная продукция может подорожать до 7% из-за сокращения надоев с наступлением холодов.

Цены на молоко могут вырасти осенью этого года, однако подорожание будет умеренным-на 5-7%, поскольку производители рискуют потерять потребителя и едва выдерживают конкуренцию с более дешевой импортной продукцией.

Об этом советник ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это сезонный рост цен – традиционно с первыми холодами молочная продукция прибавляет в стоимости из-за сокращения надоев. Украинские производители сейчас работают на грани рентабельности, а продавать продукцию дороже импортной не могут, поскольку рискуют потерять потребителя и прибыль", – сказал Лапа.

Читайте такжеВ Украине взлетели тарифы и цены на продукты: что подорожало больше всегоОн объяснил, что поскольку весной, когда фермы традиционно увеличивают надои, существенного снижения цен на молоко не было, то с сокращением надоев осенью производителям не удастся поднять цены более чем на 5-7%.

"Поэтому если подорожание этой осенью будет, то оно будет иметь такой ограниченный характер", – утверждает эксперт.

Как сообщал УНИАН, украинцы за пять лет существенно уменьшили потребление молочных продуктов – до 104 килограммов на человека в год в 2020 году со 120 килограммов в 2015 году.

Автор: Анна Нагорная