Новый урожай позволит почти полностью удовлетворить внутреннюю потребность в гречке.

В этом году Украина может собрать самый большой за последние 3 года урожай гречихи и почти полностью удовлетворить потребности потребителей на внутреннем рынке.

Такой прогноз сделала ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"По предварительным оценкам, валовой сбор урожая гречихи будет лучше, чем за 3 последних года, и ожидается на уровне 114 тыс. т, что на 16% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такого показателя удастся достичь как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности", - говорится в сообщении ассоциации.

Сбор урожая гречихи в Украине еще продолжается, и сейчас он собран с около 70% посевных площадей.

Как отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин, нынешний урожай позволит лучше, чем в прошлом году, удовлетворить спрос украинских потребителей на гречку. Очевидно также, что подорожания гречки в этом и в начале следующего года ждать не стоит.

"В последние годы фонд потребления гречки в Украине находится на уровне 120 тыс. т. Таким образом, за счет собственного производства удастся на 95% удовлетворить потребность украинцев в гречке и быть менее зависимыми от возможных остановок импортных поставок со стороны Российской Федерации", - рассказала Литвин.

Цены на гречку:

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", за 20 лет Украина сократила производство гречки в 4,6 раза - до 104 тыс. тонн в 2020 году.

5 мая 2021 года Россия запретила экспорт гречки в Украину.

29 мая 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами на гречку после отказа России от экспорта.

Автор: Анна Нагорная