Урожай зерновых и масличных может превысить 110 млн тонн.

В 2021 году Украина может собрать более 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, что является абсолютным рекордом урожая за всю историю независимости.

Такой прогноз озвучил президент "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Николай Горбачев в ходе Первой международной конференции по аграрному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

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"Два года назад мы собрали 98 млн тонн, это был рекорд, а в этом году ожидаем даже больший урожай - более 110 млн тонн зерновых и масличных", - рассказал Горбачев.

По прогнозам УЗА, к 2026 году валовой сбор зерна Украиной постепенно вырастет до 118 млн тонн благодаря технологиям и более урожайным гибридам зерновых.

Также в нынешнем маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022) ассоциация прогнозирует рекордный объем экспорта украинского зерна - на уровне 70,1 млн тонн.

Уборка урожая: что необходимо знать

В 2019 году, Украина собрала рекордный урожай - 98 млн тонн зерновых и масличных.

В предыдущем сезоне Украина отгрузила чуть более 62 млн тонн зерна, что стало худшим за последние три сезона показателем. Это связано с неурожаем 2020 года: тогда валовой сбор зерна составил 84,2 млн тонн.

По состоянию на конец августа 2021 года украинские аграрии завершали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай которых в 2021 году может быть рекордным.

По состоянию на 20 августа земледельцы обмолотили 9,2 млн га посевных площадей, что составляет 98% от прогноза. Также они собрали 43,7 млн тонн зерна. В частности, за последнюю неделю намолочено 4,2 млн тонн зерновых.

В разрезе культур, пшеницы собрано 32 млн тонн, что на 7 млн тонн больше, чем за весь 2020 год. Также собрано более 10 млн тонн ячменя и почти 560 тысяч тонн гороха.

По состоянию на 10 сентября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай зерновых.

Автор: Анна Нагорная