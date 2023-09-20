Пока Киев не получил ответ на свое предложение.

Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров". Но польское правительство пока не дало своего ответа. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире программы "Свобода.Утро".

"Мы предложили консенсус для Польши. И мы настаиваем дальше, что этого консенсуса надо придерживаться и воспользоваться этим консенсусом. То, что предложило украинское правительство, – это фактически учет всех без исключения опасений польских фермеров. А то, что нас возмущает, это то, что польское правительство думает, что есть более легкие решения, как, например, запрет зерна. Только в этом есть недопонимание", – заявил он.

По словам чиновника, наложенный польскими властями запрет на импорт украинской агропродукции является вредным для самой же Польши в первую очередь. Однако конкретного ответа на предложенный Киевом компромисс Варшава пока не дала.

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"На сегодняшний день, я так понимаю, польское правительство думает, а пока мы ведем дискуссию в таком только публичном формате, к сожалению. Хотя у нас есть рабочие механизмы дискуссии с Европейской комиссией, и, как свидетельствует диалог со всеми остальными четырьмя государствами, у нас есть конструктив. Даже с теми государствами, которые ввели запрет", – отметил Тарас Качка.

Между тем замминистра предупредил, что Киев будет реагировать, если Варшава и в дальнейшем "будет настаивать на своем праве, каждый раз как из рукава вытаскивать новые товары, которые она хочет запретить".

"Я не хочу, но должен действовать таким образом, чтобы запрещать в ответ польские продукты. Это будет худший сценарий, из всех, которые мы закладывали. Потому что опять же базовый сценарий заключается в том, что мы предложили очень действенный механизм, учитывающий интересы польских аграриев. Мы не будем говорить на языке ультиматумов. Мы не повторяем действия наших партнеров", – говорит Тарас Качка.

Польша выставила новые ультиматумы из-за зерна

Как писал УНИАН, вчера заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. Это должно стать ответом на польский запрет украинской агропродукции и сигналом, что стоит отказаться от запретов.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава расширит перечень запрещенных к ввозу на польскую территорию украинских продуктов, если Киев введет эмбарго на определенные польские товары.

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