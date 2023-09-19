Спор с Польшей вряд ли разрешится до завершения местных выборов.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, почему страны-соседи не выполняют решения Еврокомиссии по снятие эмбарго на украинское зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение специалист высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

Он отметил, что сейчас ситуация с экспортом очень сложная. После того, как Еврокомиссия 15 сентября сняла запрет на украинский агроэкспорт, ближайшие соседи - Польша, Словакия и Венгрия отказались выполнять решение Брюсселя и ввели запреты на национальном уровне.

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"Венгрия ситуацию раскрутила еще больше - включила 24 товарные линейки то есть, практически вся аграрная и пищевая продукция запрещаются к импорту...", - сказал Коваль.

По его словам, две соседние страны - Болгария и Румыния - "пока колеблются" относительно отмены эмбарго. В частности, в Болгарии уже начались протесты - местные аграрии требуют продлить запрет на экспорт украинского зерна.

По мнению Коваля, заявление Польши о продлении эмбарго и угрозы о блокировании вступления Украины в ЕС являются не экономическими, а политическими - 15 октября в Польше запланированы парламентские выборы.

Отвечая на вопрос, что будет с украинским зерном, Коваль заявил, что элеваторов в Украине пока хватает, но сейчас аграрии собирают подсолнечник, а на экспорт еще не вывезли кое-что из ранних культур.

"Тот же ячмень, рапс и озимая пшеница. Урожай где-то на уровне прошлого года, а возможно будет немножечко больше - около 74 млн тонн вместе с масличными культурами и кукурузой", - сказал Коваль.

Он считает, что вопрос с запретом экспорта может быстро не решится, во всяком случае, Польша до завершения своих выборов точно не изменит позиции.

Тогда, по мнению специалиста, украинские аграрии будут пользоваться транзитом стран-соседей. Если дополнительных осложнений на переходах не будет (со стороны европейских фитосанитаров или в связи с забастовками перевозчиков), транзит пойдет, в том числе через польские порты, говорит он. Коваль признает, что при таком сценарии возможно возникновение осложнений в виде очередей. Это приведет к более длительным процессам логистики, а в октябре-ноябре в Украине может быть проблема со складскими помещениями.

"С этим как-то справимся, но остатки отражаются на ценах... Сегодня аграрии (малый, средний бизнес - УНИАН) вынуждены отдавать подсолнечник "с поля" по 8 тыс. за тонну, а это цена пшеницы до войны... Подсолнечник такой цены не имел никогда. Если в результате этих действий еще и подсолнечник станет убыточным, то у нас будет сложно что-то говорить за посевную кампанию, весеннюю посевную кампанию", - говорит Коваль.

Он добавил, что цены на внешних рынках имеют сезонные колебания, но Украина второй год подряд не сможет воспользоваться этим в процессе экспорта своего зерна.

"Зато фермеры агрессора и фермеры европейские, в том числе те, которые блокируют наше зерно, очень хорошо на этом зарабатывают. И инфраструктура их более загружена нашими грузами и они на этом также зарабатывали", - отмечает специалист.

Также, по его данным, в прошлом году польский бизнес скупал у украинских аграриев зерно по стоковой цене и экспортировал на традиционные украинские рынки. В совокупности все это не улучшает экономической ситуации в Украине.

Коваль также отмечает, что решения по эмбарго трех стран не остаются без внимания более 20 стран Западной Европы - Испании, Германии, Франции, Нидерландов и тому подобное. Специалист уверяет, что они возмущены решением Польши, Венгрии и Словакии.

Коваль добавил, что сейчас есть "осторожные ожидания", что заработают временные морские коридоры. Но сейчас можно говорить лишь о работе железнодорожного и автотранспорта, а также портов на Дунае.

Соседи Украины игнорируют решение ЕК по украинскому зерну

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Согласно этому решению, Киев с 16 по 18 сентября должен принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

Но три страны - Польша, Словакия и Венгрия, заявили, что накладывают эмбарго на национальном уровне. Украина ответила, что обратится из-за этого в суд.

В Болгарии сельхозпроизводители и переработчики вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продлевать запрет на импорт зерна из Украины.

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