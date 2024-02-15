В 2023 году рейтинг крупнейших импортеров украинского зерна возглавила Испания.

В прошлом году на зарубежные рынки было вывезено 44,8 млн тонн украинского зерна, что на 16% превысило показатель 2022 года.

Как сообщил заместитель директора Института аграрной экономики (ИАЭ) Николай Пугачев, противоположная тенденция наблюдалась в прошлом году относительно выручки от экспорта зерна. В 2023 году она составила 8,3 млрд долл., уменьшившись на 9%.

"То есть, экспортные цены для Украины отразили ситуацию на глобальном рынке, ведь индекс цен ФАО на зерновые культуры в 2023 году снизился более чем на 15%", - пояснил ученый.

Видео дня

По его словам, несмотря на продолжающуюся войну, активные боевые действия и целенаправленные обстрелы нашей портовой инфраструктуры, по сравнению с 2022 годом фиксировалось увеличение количественных объемов поставок основных товарных позиций продукции этой группы.

По подсчетам ИАЭ, кукурузы экспортировано 26,4 млн тонн – почти на 6% больше показателя 2022 года. Объемы экспорта пшеницы составили 16,2 млн тонн, что на 44% больше, чем за год до этого. Продажи ячменя на внешние рынки в 2023 году выросли на 1% и составили 2,2 млн тонн.

Эксперт отмечает, что в 2023 году рейтинг крупнейших импортеров украинского зерна с долей в 17,1% стоимости экспорта этой товарной группы возглавила Испания. Китай стал вторым в рейтинге (13,9%), Румыния - третьей (12,5%).

Пугачев подчеркнул, что в прошлом году хорошей альтернативой "зерновому коридору" стал созданный благодаря успешным действиям Вооруженных Сил Украины временный морской коридор.

"Начав свою работу в августе 2023 года с довольно незначительных объемов экспорта, он постепенно расширял свои мощности. Это позволило, в частности, обеспечить общий экспорт продукции сельского хозяйства в количестве 7,7 млн т как в декабре 2023 года, так и в январе 2024 года. Самое главное, что Украина достигает таких результатов собственными силами", - подытожил ученый.

Экспорт агропродукции из Украины - главные новости

Согласно данным Государственной таможенной службы, по итогам 2023 года встрана экспортировала агропродовольства на сумму 22,1 млрд долл., что на 21% меньше рекорда 2021 года в 27,9 млрд долл. Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, масла и жиры, различные масличные, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты.

Эксперты отмечают, что в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: