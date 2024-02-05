Заметнее всего снизились цены на свиные лопатку, бедро и корейку, отмечают эксперты.

В Украине средняя цена на охлажденную свинину на полках супермаркетов в январе составила 196,7 грн/кг, что на 2,9% (5,9 грн/кг) ниже среднего показателя декабря и на 4,7% дешевле чем в сентябре 2023-го, когда и началось "проседание" цен.

Как отмечают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", розничная цена лишь частично отразила изменение закупочной, которая по итогам января была почти на 10 грн/кг ниже, чем месяцем ранее.

"Заметнее всего снизились цены на свиные лопатку, бедро и корейку: так, средняя цена килограмма этих частей в январе снизилась более чем на 10 грн/кг по сравнению с ее декабрьским уровнем (на 4,5–6%). Зато, спад стоимости грудинки и ошейка ограничился 2% и 2,8%, соответственно, тогда как цена охлажденного стейка не изменилась, а вырезка, наоборот, прибавила 1,4%", – сообщают в АСУ.

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Обычно, по словам экспертов, после завершения зимних праздников спрос на свинину со стороны конечного потребителя сезонно малоактивен и восстанавливается лишь ближе к концу февраля.

Поэтому они считают, что снижение потребительских цен до уровня, который предварительно фиксировали еще в прошлом апреле, должен удержать спрос от дальнейшего ослабления и обеспечить относительно стабильные продажи даже в "несезон".

Цены на продукты в Украине

По подсчетам Госстата, потребительская инфляция в Украине 2023 замедлилась до трехлетнего минимума в 5,1%.

Отдельно, продукты и безалкогольные напитки в 2023 году подорожали в целом на 4%. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты (на 12,4%), масло (на 9,9%) и молоко (на 9,7%). Подешевели больше всего масло подсолнечное (на 14,9%), яйца (на 9,5%) и сахар (на 5,8%).

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