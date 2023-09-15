Глава правительства рассказал, что собираются использовать для разминирования агроземель в Украине.

Разминировать украинские аграрные земли можно будет в течение трех лет после деоккупации. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение трех лет после освобождения территорий. И в целом за 5-7 лет закончить разминирование всей территории Украины", - сказал он.

Шмыгаль рассказал, что для разминирования агроземель собираются использовать дроны, а также специальные разминировочные машины и роботов.

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"Уже начинаем производство украинских разминирующих машин для наших аграриев", - добавил премьер-министр.

Разминирование территории Украины

По оценкам различных экспертов, на разминирование всех территорий Украине понадобятся десятки лет и финансирование в миллиарды долларов.

Отдельно, Япония обещает передать Украине 24 крана для гуманитарного разминирования, а Германия - два танка для разминирования Wisent 1 и материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.

Тем временем, новый министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение о создании оперативных групп по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях. В первую очередь речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской области.

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