Игорь Палица

Неконтролируемый рост цен уже этой осенью может привести к дефициту продовольствия. Это угроза национальной безопасности, которую необходимо срочно вынести на рассмотрение СНБО.

Сегодня 60% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как очень плохую преимущественно из-за неконтролируемого роста продовольственных цен и коммунальных тарифов, который существенно влияет на семейный бюджет. Об этом свидетельствует последний опрос Центра Разумкова.

По данным Госстата, только за последний год цены на популярные в Украине продукты питания выросли на 50-70%. Для примера, яйца подорожали на 71,3%, сахар — на 62,8%, масло — на 49,5%.

Неконтролируемый рост цен уже этой осенью может привести к дефициту продовольствия

Еще на 35% в среднем подорожали услуги ЖКХ. В частности, больше всего выросла стоимость природного газа (на 70,8%) и электроэнергии (на 36,6%).

В результате более 90% украинских семей живут от зарплаты до зарплаты, на сбережение денег просто не хватает. Не говоря уже об отдыхе, обучении детей или покупке недвижимости.

Более того, почти 6 миллионов семей, или 40%, постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме еды. Еще более 500 тысяч семей не могут обеспечить себе даже достаточное питание.

В то же время сокращаются расходы из государственного бюджета на социальную помощь и субсидии на оплату услуг ЖКХ, под разными предлогами отменяются льготы. Люди уже не знают, как выжить.

И ситуация ухудшается с каждым днем. Уже осенью из-за роста мировых цен на продовольствие и энергоносители эксперты FAO (продовольственная организация ООН) прогнозируют очередной инфляционный всплеск и соответственно рост цен еще на 30-40%.

Кроме того, ожидается, что в Украине в следующем отопительном сезоне вырастут коммунальные тарифы на 20-40% из-за того, что Кабмин отменил специальные обязательства «Нафтогаза» продавать по низким ценам газ для теплокоммунэнерго.

Почему в Украине растут цены?

Первая причина — наибольший рост мировых цен на продовольствие за последние десятилетия, как зафиксировали эксперты FAO в течение прошлого года. Это стимулирует украинских производителей увеличивать экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы получить сверхприбыли.

Из-за этого растут цены на внутреннем рынке, ведь никто не будет продавать дешевле здесь, если можно сбыть дороже за рубежом.

Власти должны срочно принять меры, чтобы взять инфляцию под контроль

Вторая причина — непрофессионализм и отсутствие реакции правительства на рост мировых цен. Я предупреждал об этом еще в апреле и предлагал 2 пути решения проблемы. Однако власти до сих пор ничего не сделали.

Угроза национальной безопасности

Бездействие правительства привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам.

Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить!

Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос обеспечения продовольственной безопасности Украины.

1. Ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке.

2. Ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.

3. Пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги — размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.

Кроме того, Верховная Рада должна обратиться к Национальному банку Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.

Власти должны срочно принять меры, чтобы взять инфляцию под контроль!

Игорь Палица

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