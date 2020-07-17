В Украине началась уборочная кампания

Лидерами по объемам сбора урожая стали Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Харьковская области

Украинские аграрии приступили к уборочной кампании во всех областях страны и уже собрали почти 14 млн тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"По состоянию на 16 июля аграрии из всех областей Украины уже приступили к уборочной кампании и намолотили всего 13,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 4 млн га (26% к прогнозу). В общем сельхозпроизводители собрали 14,8 млн тонн зерновых, зернобобовых культур и рапса (+8 млн тонн за неделю) с площади 4,5 млн га", - говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено 8,3 млн тонн с площади 2,4 млн га (36% к прогнозу); ячменя – 4,6 млн тонн с 1,3 млн га (54% к прогнозу); гороха – 316 тыс. тонн с 145 тыс. га (62% к прогнозу).

Кроме того, рапса собрано 875 тыс. тонн с площади 461 тыс. га (41% к прогнозу).

Лидеры по объемам урожая

В министерстве отметили, что лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются такие области: Николаевская (2,2 млн тонн с площади 778 тыс. га), Запорожская (2,09 млн тонн с 616 тыс. га), Днепропетровская и Херсонская (по 2 млн тонн с 568 тыс. га и 682 тыс. га соответственно), а также Харьковская (1,3 млн тонн с 293 тыс. га).

Прогнозы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных – 20 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 миллиона тонн.

Украинские аграрии на начало июля 2020 года собрали 245 тонн пшеницы с 110 тысяч га, тогда как в прошлом году в это же время было намолочено 3,3 миллиона тонн с 1 миллиона га.

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