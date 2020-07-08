Темпы уборки зерновых в Украине отстают от прошлогодних - эксперты

Украинские аграрии на начало июля собрали 245 тонн пшеницы с 110 тысяч га, тогда как в прошлом году в это же время было намолочено 3,3 миллиона тонн с 1 миллиона га.

Темпы уборки урожая зерновых в Украине в этом году отстают от прошлогодних показателей в несколько раз, сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт".

Читайте такжеУничтожен урожай: на Волыни паводок затопил более 20 тысяч гектаров полей, пастбищ и огородов (видео)

Согласно сообщению, по состоянию на 2 июля украинские аграрии намолотили около 1,13 миллиона тонн зерновых и зернобобовых нового урожая с площади около 420 тысяч га, тогда как на эту дату 2019 года было собрано 6,08 миллиона тонн зерна с 1,8 миллиона га.

"В среднем, темпы уборки зерновых отстают от аналогичного показателя прошлого года на 77,3%. Урожайность пшеницы ниже прошлогодней на 33,0%, ячменя – на 6,3%, гороха – на 9,5%. Темпы уборки рапса ниже прошлогодних на 69%", - говорится в сообщении.

В частности, в Украине на начало июля 2020 года собрано 245 тысяч тонн пшеницы с площади 110 тысяч га, хотя в 2019 году в это же время было собрано 3,3 миллиона тонн с 1,01 миллиона га.

Также намолочено 884 тыс. тонн ячменя (против 2,4 миллиона тонн годом ранее), 47,3 тысячи тонн гороха (против 267 тысяч тонн) и почти 130 тысяч тонн рапса (против 540 тысяч годом ранее).

Отметим, что более новые данные о состоянии уборочной кампании отсутствуют на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 миллиона тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram