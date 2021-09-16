В 2022 году правительство продолжит программу удешевления кредитов и агротехники, поддержку животноводства, садоводства и др.

На программы господдержки отечественных аграриев в проекте бюджета на 2022 год заложено 4,4 миллиарда гривен.

Такие данные содержатся в опубликованном проекте государственного бюджета на 2022 год.

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Среди программ, по которым аграрии смогут получить поддержку и дотации – развитие животноводства и переработка сельхозпродукции, развитие фермерских хозяйств, удешевление кредитов и сельскохозяйственной техники отечественного производства, садоводство, виноградарство, хмелеводство и др.

Кроме того, для кредитования фермерских хозяйств дополнительно предполагается 180 млн грн, в том числе за счет общего фонда 100 млн грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Анна Нагорная