Более половины бюджета пойдет на поддержку и дотации аграриям.

На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривен, тогда как в бюджете на текущий год расходы на эту сферу составляют 4 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время презентации проекта бюджета на заседании правительства.

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"На развитие АПК, поддержку аграриев, реализацию земельной реформы, мелиорацию и орошение в следующем году предусмотрено 8 млрд гривен", – отметил Марченко.

В частности, из этих средств 4,6 млрд грн планируется выделить на госпрограммы поддержки аграриев, среди которых - возмещение стоимости с/х техники, удешевление кредитов, дотации на орошение, развитие животноводства и растениеводства и тому подобное.

Еще 2,7 млрд грн предусмотрено на развитие мелиорации и орошения на засушливых землях.

Также 715 млн грн будет направлено на продолжение земельной реформы.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Анна Нагорная