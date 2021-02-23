Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% для операций по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% для операций по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства", - подчеркнули в Офисе президента.

Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС для операций с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Что этому предшествовало

17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" № 1115-IX, устанавливающий сниженную 14-процентную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Министерство финансов и Государственная налоговая служба поддерживают принятие закона о снижении ставки НДС для аграриев до 14% с 20%, поскольку это ударит по теневым схемам в агросекторе и так называемым "налоговым скруткам" при экспорте сельхозпродукции.

В то же время, по мнению кандидата экономических наук, эксперта Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Леонида Тулуша, снижение ставки НДС на молочное сырье может привести к подорожанию молочных продуктов в Украине.

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Автор: Анна Нагорная