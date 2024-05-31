На украинском рынке выросли цены на тепличные томаты.

На текущей неделе цены на томаты в украинских тепличных комбинатах повысились до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг), что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

По информации EastFruit, из-за ограниченного предложения спрос на тепличные томаты немного повысился, что и позволило производителям поднять отпускные цены.

Кроме того, эксперты отметили, что цены на томаты могли подскочить из-за уменьшения предложения на рынке, не только из местных тепличных комбинатов, но и сокращение импорта.

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Также на цены повлиял стабильный спрос на помидоры со стороны оптовых компаний и розничных сетей. Несмотря на очередное удорожание, тепличный томат в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 15% дешевле, чем в конце мая прошлого года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

24 мая сообщалось, что на рынке отмечался стремительный рост цен на садовую клубнику. Так, ее на рынке предлагали к продаже по 65-100 грн/кг.

29 мая стало известно, что в Украине сохранялась тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту.

Также в Украине зафиксировали снижение цен на черешню. По состоянию на 27 мая ее продавали по цене от 100 до 140 грн/кг.

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