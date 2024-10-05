Рекордный показатель: в Украине резко взлетели цены на популярную ягоду

По сравнению с прошлым годом оптовые цены на малину в Украине сегодня уже на 310% выше.

В Украине существенно выросли цены на малину. Положительная ценовая динамика связана с общим сокращением предложения ягод на рынке.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на оптовых рынках Украины малина предлагается небольшими партиями в диапазоне 250-350 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объема партии предлагаемых ягод, что в среднем на 67% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом неделей ранее средние цены на малину на внутреннем рынке не превышали уровня в 180 грн/кг. Оптовые цены на эти ягоды в Украине уже являются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.

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По словам участников рынка, росту цен в этом сегменте прежде всего способствует общее сокращение ассортимента фруктов и ягод от местных производителей. Вторым фактором выделяют установление положительных ценовых тенденций в других сегментах, например таких, как яблоки.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом оптовые цены на малину в Украине сегодня уже на 310% выше. В начале октября 2023 года средние цены на малину в настоящее время времени составляли 65 грн/кг, когда в 2022 году, они были на порядок выше, а именно 140 грн/кг.

Цены на малину в супермаркетах Украины

Учитывая, что сезон малины в Украине уже прошел, то найти ягоду в супермаркетах не просто.

Так, в Сильпо ягоду можно купить по 464 гривны за килограмм.

В Auchan свежую малину продают только фасованную. За упаковку в 250 грамм придется заплатить 187 гривен 20 копеек.

Цены на продукты в Украине - последние новости

4 октября сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция к подорожанию яблок. Повышение цен на фрукты связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок.

Ранее экономист Олег Пендзин отмечал, что цены на мясо в Украине в ближайшее время могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

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