В Украине цены на популярный фрукт бьют рекорды: сколько стоит килограмм

Отмечается, что оптовые цены на яблоки достигли семилетнего максимума.

В Украине наблюдается тенденцию к подорожанию яблок. Повышение цен на фрукты связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что садоводы предлагают к продаже яблоки по 15-22 грн/кг ($0,36-0,53/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии, что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что новые оптовые цены на яблоки в Украине уже самые высокие, как минимум, за последние 7 лет.

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По словам производителей, на рост цен на этот фрукт повлияло сокращение предложения фруктов осенних сортов, а также увеличение спроса из-за сезонного сокращения ассортимента фруктов и ягод.

На данный момент оптовые цены на яблоки в Украине в среднем на 36% дороже, чем в начале октября 2023 года. При этом с похолоданием садоводы заложили на хранение основной объем яблок, поэтому снизился объем фрукта на продажу, что также повлияло на рост цен.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В Auchan цена на фрукты стартует от 22,90 грн/кг.

При этом в АТБ минимальная цена на яблоки 19,95 грн/кг.

В Сильпо цены на этот фрукт стартуют от 29 гривень.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Экономист Олег Пендзин отметил, что цены на мясо в ближайшее время могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

Кроме того, вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко считает, что в Украине цены на продукты могут вырасти еще больше. В частности, ожидается подорожание овощей и молочных продуктов.

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