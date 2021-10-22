Аграрии уже собрали 107 тысяч тонн гречки.

Украина уже намолотила самый большой урожай гречихи за последние несколько лет, хотя сбор этой культуры еще продолжается.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале.

"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не пересек, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.

Он отметил, что уборка гречихи завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области-15,9 ц/га.

Читайте такжеУкраина планирует увеличить экспорт пшеницы"Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн", – добавил министр.

Лещенко также обратился к тем, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности, и отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна.

Как ранее сообщал УНИАН, в этом году Украина может собрать самый большой за последние 3 года урожай гречки и почти полностью удовлетворить потребности потребителей на внутреннем рынке.

Автор: Анна Нагорная