В течение сентября розничная цена на сахар держалась на уровне 27-28 гривень за кило.

В этом году в Украине урожай сахарной свеклы гораздо выше, чем был в 2020 году, что скажется на розничных ценах на сахар.

Такой прогноз озвучила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин. Как говорится в материале УНИАН, ожидается, что после уборки урожая, цена сахара в рознице будет колебаться в пределах 23-25 гривень за килограмм.

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"Сбор урожая сахарной свеклы только начался – собран урожай лишь с около 20-30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – рассказала Литвин.

По словам эксперта, объем производства сахара зависит не только от валового сбора свеклы, но и от содержания сахарозы. Также нужно учитывать, что нынешние погодные условия были благоприятными для формирования хороших показателей сахаристости свеклы.

"Поэтому уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что сахара будет произведено больше, чем в предыдущем году, и его вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей без дополнительного импорта сырья", – подчеркнула аналитик.

Литвин также отметила, что в течение сентября-октября розничная цена на сахар держалась на уровне 27-28 гривень за кило, но в ближайшие месяцы все может измениться.

"На фоне ожидания хорошего урожая сахарной свеклы и начала сезона производства сахара, оптовые цены начали снижаться и в течение одного-двух месяцев стоит ожидать розничную цену сахара на уровне 23-25 ​​грн/кг", – рассказала Литвин.

Цены на сахар в Украине:

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

В этом сезоне (сентябрь 2021 - август 2022) в Министерстве экономики Украины ожидают увеличения производства сахара – до 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В сентябре 2021 года эксперты прогнозировали, что цены на сахар в Украине могут снизиться до 22-25 гривен за килограмм с нынешних 30 гривен, но не опустятся ниже 20 гривен из-за ряда причин.

Автор: Анна Нагорная