Цена не росла три года: сколько стоит аренда украинской земли и где она дороже всего (инфографика)

Сегодня цена за гектар земли в аренду составляет 3,5 тыс. грн в год.

Цена за аренду земель сельхозназначения практически не росла последние три года и оставалась стабильно низкой, на уровне 3,5 тыс. грн за гектар, но открытие рынка земли может это изменить.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"Из-за моратория на продажу земли, цена аренды значительно ниже рыночного уровня. За последние три года количество аукционов выросло вдвое, а цена остается стабильно низкой – 3,5 тысячи за гектар за год аренды", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цена аренды не претерпела существенных изменений – в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 – 3518 грн.

"Открытие рынка земли создаст конкуренцию между покупателем и арендатором земли. Владельцы будут выбирать, что им выгоднее: продать эту землю или продолжать аренду. За счет такой конкуренции цена на аренду земли будет расти, а у владельцев земли впервые появится выбор", – приводятся в сообщении слова доцента департамента экономики Университета Де-Монфорт, старшего советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex Дениса Низалова.

По данным OpenDataBot, в 2019 году самая высокая цена за аренду земли была в Винницкой области – 7233 грн, Полтавской (6973) и Кировоградской (6858), дешевле стоила земля на Закарпатье – 1417 грн за гектар, в Ривненской – 1473 и Волынской областях – 1842 грн.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.