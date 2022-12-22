Оккупанты признали производственные мощности "бесхозными" и "передали в управление" 3-й лицу из Крыма.

Из винодельни Трубецкого на Херсонщине российские оккупанты вывезли коллекционные вина, саму же винодельня была практически уничтожена.

Как сообщил генеральный менеджер винодельни Андрей Стрелец, с первых часов полномасштабного вторжения России шато князя Трубецкого оказалось под контролем российских оккупационных сил, говорится в материале Радио Свобода "Новости Приазовья".

Сейчас село Веселое, где находится производство, деокупировано. Российские оккупационные силы полностью разграбили коллекцию вин, которую в винодельне собирали несколько поколений, утверждает менеджер.

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Оккупанты украли бутылки вина, которые хранились с начала 20-го века, еще со времен князя Трубецкого. Вина, которые находились на выдержке, также исчезли.

"У нас был склад под Киевом в Гостомеле, он сгорел полностью. Мы потеряли готовую продукцию - это без коллекции более 72 тысячи бутылок. Она уничтожена, ее нет просто. Коллекция бесценна, это миллионы долларов", – заверил менеджер шато.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что, кроме винного завода на территории городской общины есть также "Дом марочных коньяков "Таврия". Это предприятие расположено на левом берегу.

"Там ситуация хуже. Территория оккупирована и самое страшное или неприятное, что это предприятие стало за много месяцев местом размещения врагов время от времени", - сообщил чиновник.

Он рассказал, что российские оккупанты демонтировали и вывезли две новые линии розлива коньяков, также разграбили цех выдержки спиртов и всю готовую продукцию, которая была на складах.

"Это десятки и сотни миллионов гривень убытков, которые понесло это предприятие", - отметил Коваленко.

Член Наблюдательного совета компании "Дом марочных коньяков "Таврия" Сергей Ксендз в комментарии "Новостям Приазовья" рассказал, что, по его информации, российские оккупационные силы признали производственные мощности, сырье и готовую продукцию предприятия "безхозними" и "передали в управление 3-му лицу из Крыма".

Война в Украине и репарации:

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения, которые оккупационные войска вызвали на Украине, и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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