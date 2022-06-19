В первую очередь ООН ждет прекращения огня со стороны России.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-агрессор заявила о том, что требует отмены санкций в отношении экспорта ее зерна и зерновых.

В обмен на отмену санкций Россия обещает открыть коридоры для вывоза зерна из портов Украины.Об этом заявил постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес в интервью СNN Türk.

"Это важно в двух отношениях. Во-первых, зерно, экспортируемое Украиной, может покинуть страну. Это важно, потому что многие страны мира зависят от украинского импорта…Этот план и продовольственный коридор важны для экономики Украины даже во время войны, но тем более для продовольственной безопасности и мировых цен на продукты", - отметил Родригес.

В то же время, он отметил, что в первую очередь ООН ждет прекращения огня со стороны России.

"Сначала мы хотим прекращения огня. Если говорить конкретно о продуктовом отделе, то переговоры продолжаются на высоком уровне. Но вывести оттуда суда с зерном не так просто, как можно подумать. Российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет мины на своих берегах для их собственной безопасности. Вот почему необходимо провести много переговоров, чтобы мы могли прийти к соглашению о том, как сделать этот шаг", - отметил Родригес.

Он также отметил, что Россия настаивает на отмене санкций.

"Россия хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты, если Украине помогут. Так что переговоры идут на высоком уровне, и мы надеемся, что сможем решить эту проблему. Посреднические усилия Турции высоко оценивает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", - заявил Родригес.

В то же время, он отметил, что заставить Россию прекратить огонь очень сложно.

"Когда такая страна, как Россия, является членом Совета Безопасности ООН и оккупирует другую страну, у этого Совета безопасности возникает проблема предпринять шаги к миру или обеспечить прекращение огня из-за характера Совета Безопасности. Так что на данный момент генеральный секретариат нуждается в шагах поддержки других стран для расширения диалога", - заявил Родригес.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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