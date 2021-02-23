В прошлом году Украина увеличила объемы экспорта подсолнечного масла на 12% - до 6,9 миллиона тонн, а выручку – на 24%, до 5,3 миллиарда долларов.

Украина в 2020 году второй раз подряд поставила рекорд по экспорту подсолнечного масла.

Читайте такжеЗеленский одобрил снижение НДС на импорт аграрной продукцииОб этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В 2020 году экспорт из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя – 6,9 миллиона тонн, тем самым на 12% превысив рекорд 2019 года в 6,1 миллиона тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла составила 5,3 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.

Наибольший спрос на украинское подсолнечное масло традиционно наблюдался со стороны Индии (25,1%). Около 1/5 доли всех поставок закупил Китай (19,3%).

Остальные импортеры украинского масла заметно им уступили: Нидерланды (9,2%), Испания (5,9%), Ирак (5,6%), Италия (5,0%), Польша (4,8%).

Совокупно эти страны импортировали примерно 75% всех украинских поставок масла на внешние рынки.

Что этому предшествовало

В 2020 году Украина обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась.

Экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 миллиарда долларов), а импорт вырос на 14% (до 6,5 миллиарда долларов).

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Автор: Анна Нагорная