Сейчас около 174 тыс. кв км украинских земель необходимо обследовать на наличие взрывоопасных предметов.

В Украине при областных военных администрациях будут созданы оперативные группы по координации мер разминирования. Прежде всего речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской области.

Данное решение принял новый министр обороны Рустем Умеров. Сейчас около 174 тыс. кв км, включая 14 тыс. кв км морских акваторий территории Украины, считаются обследованными на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что речь идет о территориях, на которых велись или ведутся активные боевые действия, которые находятся во временной оккупации, и территории, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары. Наибольшие масштабы загрязнения зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

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По данным министерства, сейчас в этих областях введены новейшие методы очистки территорий с использованием дронов, машин механизированного разминирования и саперов со средствами поиска. Это позволит быстрее определить границы безопасных территорий и территорий, подлежащих дальнейшему разминированию.

"Для повышения эффективности координации и взаимодействия подразделений, осуществляющих разминирование деоккупированных территорий, министром обороны Украины было принято решение об образовании в указанных областях оперативных групп по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях под руководством офицеров секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности", - добавили в Минобороны.

Разминирование Украины

По оценкам различных экспертов, на разминирование всех территорий Украины потребуются десятилетия и финансирование в миллиарды долларов. Несколько стран сейчас оказывают помощь Украине в гуманитарном разминировании, передавая необходимое оборудование и технику.

В частности, во время сегодняшнего визита в Украину министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяши стало известно, что его страна передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

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