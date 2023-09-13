Власти Германии передали новую партию военной помощи для Украины. Украинская армия получит танки для разминирования, боевые машины пехоты Marder и снаряды.
Согласно информации, обнародованной на сайте немецкого правительства о военной помощи Украине, в пакет помощи вошли:
- 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
- 3 тысячи снарядов калибра 155 мм;
- два танка для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
- система наблюдения спутниковой связи;
- две мобильные антенно-мачтовые системы;
- 10 систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
- пять грузоподъемных машин 8x8;
- деять единиц автомобильной техники;
- три машины скорой помощи;
- 1,5 миллиона патронов.
Позиция Германии в войне России против Украины - последние новости
Официальный Берлин активно подключился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. В основном Германия участвовала в поставках военной и гуманитерной помощи, а также приютила украинских беженцев.
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В одном из последних пакетов помощи Берлин поставил Киеву партию "свежих" снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard, с которыми были проблемы из-за малых запасов.