Германия отправила Украине новую партию военной помощи / скриншот

Власти Германии передали новую партию военной помощи для Украины. Украинская армия получит танки для разминирования, боевые машины пехоты Marder и снаряды.

Согласно информации, обнародованной на сайте немецкого правительства о военной помощи Украине, в пакет помощи вошли:

  • 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
  • 3 тысячи снарядов калибра 155 мм;
  • два танка для разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
  • система наблюдения спутниковой связи;
  • две мобильные антенно-мачтовые системы;
  • 10 систем обнаружения дронов;
  • седельный тягач 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • пять грузоподъемных машин 8x8;
  • деять единиц автомобильной техники;
  • три машины скорой помощи;
  • 1,5 миллиона патронов.

Позиция Германии в войне России против Украины - последние новости

Официальный Берлин активно подключился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. В основном Германия участвовала в поставках военной и гуманитерной помощи, а также приютила украинских беженцев.

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В одном из последних пакетов помощи Берлин поставил Киеву партию "свежих" снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard, с которыми были проблемы из-за малых запасов.

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