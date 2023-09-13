ВСУ получат не только боевое вооружение, но и инженерную технику.

Власти Германии передали новую партию военной помощи для Украины. Украинская армия получит танки для разминирования, боевые машины пехоты Marder и снаряды.

Согласно информации, обнародованной на сайте немецкого правительства о военной помощи Украине, в пакет помощи вошли:

20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

3 тысячи снарядов калибра 155 мм;

два танка для разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;

система наблюдения спутниковой связи;

две мобильные антенно-мачтовые системы;

10 систем обнаружения дронов;

седельный тягач 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;

пять грузоподъемных машин 8x8;

деять единиц автомобильной техники;

три машины скорой помощи;

1,5 миллиона патронов.

Позиция Германии в войне России против Украины - последние новости

Официальный Берлин активно подключился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. В основном Германия участвовала в поставках военной и гуманитерной помощи, а также приютила украинских беженцев.

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В одном из последних пакетов помощи Берлин поставил Киеву партию "свежих" снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard, с которыми были проблемы из-за малых запасов.

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