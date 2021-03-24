Народный депутат Юрчишин отмечает, что украинские дети должны питаться по европейским стандартам.

В Украине законодательная база, которая касается производства и оборота детского питания, не урегулирована должным образом и в некоторых вопросах требует пересмотра и модернизации. Именно поэтому с целью совершенствования законодательной базы в сфере детского питания народными депутатами был разработан законопроект № 4554 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС», который предусматривает введение жестких норм для производителей детского питания.

Об этом заявил один из инициаторов проекта председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами, член группы «Партия «За майбутнє» Петр Юрчишин на заседании аграрного комитета.

Сообщается, что законопроект, призванный привести детское питание в Украине к европейским стандартам, был рекомендован Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики к принятию за основу.

«Всем известно, что в формировании здоровья и иммунитета ребенка огромную роль, если не главную, играет качество детского питания. Здоровые дети - это будущее нашей страны! На сегодня законодательная база, которая касается производства и оборота детского питания в Украине не урегулирована должным образом. Кроме того, в некоторых вопросах требует пересмотра и модернизации. Как, к примеру, Закон Украины «О детском питании», который был принят еще в 2006 году. Именно поэтому с целью совершенствования законодательной базы в сфере детского питания народными депутатами был разработан соответствующий законопроект», – отметил Петр Юрчишин.

Проект закона № 4554 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС предусматривает введение жестких норм для производителей детского питания:

запрещает (с некоторыми исключениями) использовать ненатуральные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и аромата;

требует, чтобы производство осуществлялось на отдельных технологических линиях;

запрещает использовать питание, произведенное из продуктов ГМО;

вводит повышенные требования к качеству молока, из которого производится детское питание;

ограничивает рекламу, которая может ввести потребителя в заблуждение и тому подобное.

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Автор: Григорий Бондарь